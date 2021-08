per Mail teilen

Auch am Donnerstag waren im Norden des Landes wieder Impfbusse unterwegs, etwa in Oberwesel und Boppard-Buchholz. Vor Supermärkten konnten sich Bürgerinnen und Bürger spontan impfen lassen.

Seit dem zweiten August fahren die Corona-Impfbusse durch Rheinland-Pfalz. Das Prozedere ist einfach: Für die Impfung muss man den Personalausweis mitbringen. Jeder, der geimpft ist, erhält später ein Impfzertifikat. Wer möchte, kann ergänzend seinen Impfpass mitbringen und die Impfung auch darin eintragen lassen.

Drei Impfstoffe zur Auswahl

Zur Verfügung stehen nach Angaben eines Impfarztes die Impfstoffe von Johnson & Johnson, Biontech oder Moderna. Die Spritze für eine Zweitimpfung könne man sich später entweder erneut im Impfbus oder in einem Impfzentrum geben lassen.

Ein Impfarzt bereitet im Impfbus in Simmern/Hunsrück die Impfdosen vor SWR Bruno Nonninger

Nach Angaben eines Impfarztes können sich auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren und nach eingehender ärztlicher Aufklärung mit dem Impfstoff von Biontech impfen lassen.

Land will mit der Aktion auch Unentschlossene erreichen

Mit der Aktion, die die Landesregierung in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz und fünf Supermarktketten durchführt, will das Land nach Angaben des Impfkoordinators zum einen noch Unentschlossene und zum anderen Menschen erreichen, für die die Angebote in Impfzentren oder bei Hausärzten bisher evtl. beschwerlich oder emotional aufregend waren.

Durch die Busse soll es für alle, die bisher nicht geimpft sind, möglich sein, sich einfach, unbürokratisch und schnell impfen zu lassen. Mit der Strategie verfolgt das Land auch eine Steigerung der Impfquote.

v.l.n.r. Daniel Stich (SPD) - Landesimpfkoordinator und Ministerialdirektor Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit RLP, Martin Maser - Kreisgeschäftsführer DRK Kreisverband Rhein-Hunsrück e.V., Heike Nick - DRK Kreisverband Rhein-Hunsrück e.V., Tobias Vogt MdL (CDU) - Kreisvorsitzender CDU Kreisverband Rhein-Hunsrück, Bernward Franken - Gebietsverkaufsleiter Aldi-Süd, Rita Lanius-Heck (CDU) - Erste Kreisbeigeordnete Rhein-Hunsrück-Kreis SWR Bruno Nonninger

Motto: "Jede Impfung zählt"

"Jede Impfung zählt für einen sicheren Herbst und Winter in Rheinland-Pfalz. Wir wollen den Menschen niedrigschwellige Impfangebote bieten, um so diejenigen zu erreichen, die aufgrund Ihrer Lebenslage nur schwer die Impfung in einem Impfzentrum oder bei einem niedergelassenen Arzt wahrnehmen können."

Rund 6.000 Impfungen in den ersten zehn Tagen

Rund 6.000 Menschen haben sich in den ersten zehn Tagen in den Bussen impfen lassen, wie Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) dem SWR mitteilte. Seiner Ansicht nach verläuft die Aktion daher bisher erfolgreich:

"Wir wollen mit einem sehr niedrigschwelligen Angebot im Alltag die Menschen für eine Impfung motivieren und wir haben in den ersten knapp zehn Tagen 6.000 Menschen erreicht, das heißt: 6.000 Impfungen, die wir sonst nicht gehabt hätten. Und das ist ein Teil dieser neuen Strategie, sich auf den Weg zu machen zu den Menschen hin, und jede Impfung hilft uns, gut durch Herbst und Winter zu kommen".

"Ich glaube das hilft uns, die Impfquote zu steigern. Auch kleinere Erfolge sind Erfolge."

Aktion läuft vorerst noch bis zum 27. August

Eine Mitarbeiterin des DRK impft eine Person im Impfbus in Simmern/Hunsrück SWR Bruno Nonninger

Insgesamt sechs Impfbusse sind werktags in verschiedenen Regionen im Land unterwegs, um an jeweils bis zu zwei Standorten pro Tag die Corona-Impfungen anzubieten. Die Aktion läuft voraussichtlich noch bis zum 27. August. Bis dahin sind rund 200 Impftermine in ganz Rheinland-Pfalz geplant. Alle Termine und Standorte der Impfbusse finden Sie auf der Internetseite der Landesregierung.