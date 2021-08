Der Landrat des Kreises Neuwied, der Neuwieder Bürgermeister und der Beirat für Integration und Migration der Stadt appellieren an Bürgerinnen und Bürger sich impfen zu lassen. Und zwar in einem Video, das in 15 Sprachen die Menschen mit Migrationshintergrund anspricht. Von Arabisch bis Vietnamesisch. Eine Impfung sei auch eine Frage des Vertrauens sagte Landrat Hallerbach. Die wolle man mit den muttersprachlichen Appellen gewinnen. Das Video ist in sozialen Medien auf der städtischen Homepage und Youtube zu sehen. Impftermine sind ebenfalls auf den Internetseiten der Stadt Neuwied und des Kreises Neuwied zu finden.