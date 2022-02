Nachfrage nach Impfangeboten sinkt

Die Impfangebote im nördlichen Rheinland-Pfalz werden immer weniger nachgefragt. Das melden Landkreise und Arztpraxen aus der Region auf SWR-Anfrage. Deswegen würden Impfangebote zurückgefahren und Öffnungszeiten reduziert. In Hachenburg beispielsweise hat die gemeinsame kommunale Impfstelle der Kreise Westerwald, Neuwied und Altenkirchen nach eigenen Angaben nur noch an einem Tag in der Woche geöffnet. Auch in Vallendar werden die Öffnungszeiten nach Angaben des Kreises Mayen-Koblenz reduziert. In vielen Arztpraxen geht die Nachfrage nach Angaben von Medizinern ebenfalls zurück. Dort würden demnächst die vierten Impfungen für Menschen über 70 Jahren starten.