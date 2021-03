Die bisher größte Corona-Impfaktion im Rhein-Lahn-Kreis ist am Wochenende erfolgreich verlaufen. Nach Angaben der Kreisverwaltung erhielten rund 1.300 Menschen, die in den Behinderteneinrichtungen der Stiftung Scheuern im Rhein-Lahn-Kreis leben und arbeiten, eine Corona-Schutzimpfung. Die Mobilen Impf-Teams des Deutschen Roten Kreuzes waren an den Standorten der Stiftung in Nassau, Bad Ems, Nastätten und Laurenburg im Einsatz. Sie impften in kleinen Impfzentren oder in den Wohngruppen der Einrichtung. Insgesamt leben und arbeiten in der Einrichtung für Behindertenhilfe etwa 1.800 Menschen.