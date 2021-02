per Mail teilen

In Koblenz hat die Berufsfeuerwehr mit übrig gebliebenen Impfdosen fast alle eigenen Mitarbeiter gegen Corona impfen lassen. Knapp die Hälfte der 127 Geimpften gehört jedoch nicht zur höchsten Prioritätsgruppe.

Nach Angaben der Stadt wurden die Mitarbeiter mit Restdosen geimpft, die "insbesondere in der Anfangsphase der Impfaktion sowohl aus den mobilen Impfdosen als auch im Impfzentrum übrig waren".

Schwerpunktmäßig seien Einsatzbeamte der Berufsfeuerwehr geimpft worden, die auch zu "Aufbauzwecken und zur logistischen Unterstützung im Impfzentrum eingesetzt werden." Das Impfzentrum wird im Auftrag der Stadt von der Berufsfeuerwehr betrieben.

Auch Amtsleiter, Ehefrau und Sekretärin geimpft

Unter den Geimpften befinden sich nach SWR-Informationen auch der Amtsleiter, dessen Sekretärin sowie die Ehefrau des Amtsleiters. Auf Nachfrage teilt die Stadt hierzu mit, der Amtsleiter habe regelmäßig Tätigkeiten im Impfzentrum auszuführen. Die Sekretärin gehöre zu fünf Verwaltungsangestellten, die geimpft worden seien - sie seien "von Anfang an als Ausfallreserve eingeplant bzw. mit Aufnahme des Zweischicht-Betriebs der beiden Impfstraßen als Verwaltungskräfte für die Registrierung vorgesehen." Die Ehefrau des Amtsleiters habe sich als medizinische Fachangestellte auf einer Freiwilligenliste eintragen lassen und werde ab 10. Februar, also Mittwoch, als Honorarkraft im Impfzentrum eingesetzt.

Insgesamt gehört nach Rückmeldung der Stadt jedoch etwa die Hälfte der 127 geimpften Personen nicht zur nach der Impfverordnung vorgeschriebenen ersten Prioritätsgruppe. 33 Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr haben mit Stand von vergangenem Freitag auch schon die zweite Impfdosis erhalten - derzeit würden Restdosen kurzfristig an Personen abgegeben, die schon eine Erstimpfung erhalten haben.

Ministerium spricht von "begründeten Einzelfällen"

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium teilte dem SWR mit, man könne nicht ausschließen, dass in "begründeten Einzelfällen" auch andere Personen übrig gebliebene Dosen erhielten, da aufgrund der Eigenschaften des verwendeten Biontech-Impfstoffs bei nicht verimpften Dosen die "Gefahr des Verwerfens" drohe.

Die Frage, wer in Rheinland-Pfalz die Vergabe übrig gebliebener Impfdosen kontrolliere, ließ das Gesundheitsministerium unbeantwortet. Zu den Vorgängen in Koblenz und der Frage nach möglichen Konsequenzen schrieb das Haus, man könne "auf Einzelfälle vor Ort keinen Bezug nehmen".

"Ein Feuer überträgt kein Corona"

In Koblenz sorgt die Vorgehensweise der Berufsfeuerwehr für Unmut. Ein Rettungsdienst-Mitarbeiter, der namentlich nicht genannt werden will, berichtete, wenn Impfdosen übrigblieben, käme nach einem Anruf durch das Impfzentrum durchaus auch mal ein ganzer Löschzug angefahren.

Dabei gehörten diese Personen nicht zur in der Corona-Impfverordnung definierten Gruppe der höchsten Priorität. "Ein Feuer überträgt kein Corona", sagt er dem SWR.

OB Langner verteidigt Vorgehen

Er und seine Rettungsdienst-Kollegen seien aber täglich im Einsatz - viele von ihnen seien noch nicht geimpft, er selbst warte noch auf seinen offiziellen Termin im März. Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) schreibt dem SWR hierzu: "Den hauptamtlichen Rettungssanitätern, die in Koblenz im Einsatz sind, wurde allen ein Impfangebot unterbreitet."

Langner stellte sich hinter die Entscheidung, Mitarbeiter der Feuerwehr mit Restdosen zu impfen und betonte, Konsequenzen seien nicht notwendig "da hier im Sinne der Handlungsfähigkeit in der Pandemie agiert" worden sei.

Ethiker: Restdosen an höchste Prioritätsgruppe abgeben

Professor Norbert Paul, Vorsitzender des Landes-Ethikbeirats für Corona-Schutzimpfungen, sagte dem SWR, konkret zu Koblenz könne er nichts sagen, ohne die Hintergründe besser zu kennen. Grundsätzlich aber gelte, dass in den Impfzentren aufgrund der Terminvergaben keine großen Mengen überzähliger Impfdosen übrigbleiben sollten - falls doch, müsse man prüfen, ob bei der Terminvergabe logistisch nachgebessert werden müsse.

Zudem gelte, dass übrigbleibender Impfstoff nach Möglichkeit an Personen der höchsten Prioritätsgruppe zu verimpfen sei hierzu gehörten zwar auch Mitarbeiter der Impfzentren, damit seien aber die Mitarbeiter gemeint, "die aktiv am Impfling arbeiten, also zum Beispiel die Impfung verabreichen oder Beratungsgespräche führen." Grundsätzlich gelte: "Eine Selbst-Priorisierung hat nicht zu erfolgen."

Zudem müsse die Impfpriorität in den Impfzentren auch bei übrigbleibenden Impfdosen festgestellt werden. Von der Vorgabe abweichende Impfungen müssten Pauls Aussage zufolge bei der Landes- oder Bundesdokumentation auffallen.