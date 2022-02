Immobilienpreise in den vergangenen Jahren explodiert

Die Immobilienpreise in Koblenz sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Das geht aus dem Jahresbericht des Gutachterausschusses der Stadt Koblenz hervor. Die gestiegenen Preise betreffen demnach z.B. gebrauchte Einfamilienhäuser in Koblenz. Ihr Kaufpreis hat sich in den vergangenen 10 Jahren fast verdoppelt auf gut 2.800 Euro pro Quadratmeter. Aber auch die Preise für Reihen- oder Doppelhaushälften sind stark gestiegen. Ähnlich sieht es bei den Grundstückspreisen und Baukosten aus. Für den Bau neuer Eigentumswohnungen müssten Investoren inzwischen mit Baukosten von 3.000 EUR pro Quadratmeter kalkulieren, kritisiert die FDP-Fraktion im Koblenzer Stadtrat. Um die Preise zu senken, müsste in Koblenz wieder mehr neu gebaut werden. Dafür brauche es aber schnellere Genehmigungsverfahren.