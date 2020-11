Im Norden von Rheinland-Pfalz nutzen immer mehr Krankenhäuser Corona-Schnelltests. Das ergab eine SWR-Anfrage. Mit den Schnelltests kann eine Corona-Infektion zum Teil schon innerhalb einer Stunde festgestellt werden. Das St. Elisabeth Krankenhaus in Lahnstein führt seit Ende Oktober Schnelltests durch. Getestet werden stationäre Patienten, bei denen kein negativer Test vorliegt und die Krankheitssymptome haben, teilte das Klinikum mit. Die Schnelltestgeräte seien trotz kleinem Mehraufwand eine Erleichterung, denn bei Patienten mit Symptomen könne so schnell die richtige Therapie eingeleitet werden. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein nutzt seit dem Frühjahr PCR-Schnelltests, die jedoch im Labor in Koblenz ausgewertet werden. In Kürze sollen an allen Standorten zusätzlich Antigen-Schnelltests zum Einsatz kommen. Auch das Katholische Klinikum hat Corona-Schnelltests. Dort werde derzeit der Ablauf in den einzelnen Häusern organisiert.