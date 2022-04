Hohe Verluste bei Bienenvölkern

Die Imker in Rheinland-Pfalz haben im Winter möglicherweise ein Drittel ihrer Bienenvölker verloren. Der Imkerverband in Rheinland-Pfalz spricht von "dramatischen Verlusten". Das Fachzentrum für Bienen in Mayen will deshalb jetzt mit einer bundesweiten Befragung von Imkern genaue Zahlen ermitteln. Leiter Christoph Otten rechnet mit bis zu 15.000 Rückmeldungen. Er geht davon aus, dass die Winterverluste "über dem langjährigen Mittel liegen und regional sehr unterschiedlich ausfallen" werden. Bei den Ursachen spielen seiner Meinung nach die Varroamilbe - ein Parasit - und das Wetter die größten Rollen. Der Imkerverband nennt als Grund für das Bienensterben zudem den Einsatz von Pestiziden.