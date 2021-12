Unbekannte haben in Hilgenroth im Kreis Altenkirchen einen illegalen Böller in einen Briefkasten geworfen und ihn zerstört. Wie die Polizei mitteilt, detonierte der Böller gestern am späten Mittwochabend in dem Briefkasten. Die darin befindliche Post, laut Polizei etwa 50 Weihnachtsgrüße, wurde größtenteils beschädigt und wird teilweise nun nicht ankommen. Die Polizei in Altenkirchen ermittelt und warnt vor solchen nicht zugelassenen, gefährlichen Sprengkörpern.