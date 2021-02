per Mail teilen

Viele Unternehmen aus in der Region bewerten den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz als befriedigend. Das hat eine Umfrage der vier rheinland-pfälzischen Industrie- und Handfelskammern etwa fünf Wochen vor der Landtagswahl ergeben.



Als wichtigsten Wirtschaftsfaktor nennen 90 Prozent der Unternehmen eine gute Breitband- und Mobilfunkanbindung. Doch gerade mit der Datenanbindung seien viele unzufrieden, ergab die IHK Umfrage. Die Unternehmen forderten, dass der flächendeckende Glasfaserausbau und ein lückenloser Aufbau von Mobilfunknetzen beschleunigt werden müsse. Außerdem kritisieren viele Unternehmen, dass die Verkehrsinfrastruktur besser sein könnte. Etliche Straßen seien sanierungsbedürftig und die Landesmittel für Neu- und Ausbauarbeiten zu knapp bemessen, so die Begründung. Ein weiterer Kritikpunkt sind die Steuern und Abgaben im Land. Viele Unternehmen finden sie zu hoch. Die Corona-Pandemie belaste die Wirtschaft schon sehr stark, deshalb sollten die Abgaben mindestens bis Ende des Jahres nicht erhöht werden, so ihre Forderung. Insgesamt wurden etwa knapp 1500 Unternehmen befragt.