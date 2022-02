Ukraine-Konflikt: IHK richtet Hotline für Unternehmen ein

per Mail teilen

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz hat nach eigenen Angaben eine Hotline für Unternehmen eingerichtet, die sich wegen des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine Sorgen machen. Dort können sich Unternehmer melden, die Geschäftsbeziehungen zu Russland haben. Die Folgen weiterer Wirtschaftssanktionen gegen Russland seien aktuell schwieriger einzuschätzen als noch vor wenigen Tagen, sagte ein IHK-Sprecherin. Der Landmaschinen-Hersteller ERO aus Simmern im Hunsrück fürchtet zum Beispiel, dass seine langjährigen Investitionen in Russland verloren gehen könnten. Die Maschinen, die das Unternehmen dort baue, werde Russland auch selbst bauen oder in China einkaufen können.