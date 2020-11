per Mail teilen

Die Industrie- und Handelskammer Koblenz fordert mehr Corona-Tests und eine klare Impfstrategie. Nur so könne die Wirtschaft trotz Corona weiterlaufen, heißt es in einer Mitteilung. Die IHK kritisiert, dass zum Beispiel Fitnessstudios geschlossen bleiben müssen, obwohl dort geregelte Kontaktnachverfolgung sehr gut möglich sei. Aber auch in anderen Branchen und Betrieben verursache der Lockdown Probleme. Daher sei es umso wichtiger, dass die versprochenen Entschädigungen zügig ausgezahlt würden, sagte IHK-Geschäftsführer Arne Rössel. Das Problem seien nicht nur fehlende Einnahmen, sondern auch die Unsicherheit, wie lange der Lockdown anhält. Eine weitere Belastung für die Unternehmen sei, dass Geschäftsreisen stark eingeschränkt werden mussten und darunter das Auslandsgeschäft leide. Daher brauche es nicht nur mehr Tests, sondern auch klare Regeln zur Ein- und Ausreise und eine passende Impfstrategie.