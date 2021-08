Die Industrie- und Handelskammer Koblenz (IHK) hat einen 12-Punkte-Plan zum Wiederaufbau im Ahrtal vorgestellt. Darin sind vor allem Forderungen an die Politik enthalten. Nach IHK-Angaben wurden bei der Katastrophe vor rund einem Monat etwa 1.400 Betriebe beschädigt oder vollständig zerstört. Bei den rund 800 zur IHK gehörigen Betrieben im Ahrtal sei ein Schaden von etwa 240 Millionen Euro entstanden, heißt es. In dem Schreiben fordert die IHK unter anderem, dass die Wiederaufbauhilfe schnell und unbürokratisch ausgezahlt wird. Außerdem bräuchten die zerstörten Betriebe Planungssicherheit, ob am bisherigen Standort wieder aufgebaut werden kann. Ein zentraler Punkt des Programms der IHK behandelt auch die Ausbildung: Für die Auszubildenden, deren Schulen durch die Flutkatastrophe zerstört sind, müsste der Unterricht weitergehen. Dafür sollten Ersatzschulen eingerichtet werden, so die Forderung IHK. Die Kammer hat den Plan unter anderem an Ministerien und Wirtschaftsbetriebe geschickt, sagte eine Sprecherin.