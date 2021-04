per Mail teilen

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz kritisiert die schärferen Regeln, mit denen die Bundesregierung die Corona-Pandemie eindämmen will. Der Bundestag stimmt am Mittwoch über eine entsprechende Änderung des Infektionsschutzgesetzes ab. Die IHK Koblenz bemängelt, dass für die strengeren Regeln der Inzidenzwert maßgebend sein soll. Die Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohnern und Woche werde der Situation aber nicht gerecht, sagt die Präsidentin der IHK, Susanne Szczesny-Oßing. Statt ganze Betriebe zu schließen, plädiert sie dafür, die Situation der betroffenen Unternehmen differenzierter zu betrachten und ihnen verlässliche Perspektiven zu geben. Dazu habe die Handelskammer bereits viele Vorschläge erarbeitet, die von der Landes- und Bundesregierung aber nicht beachtet worden seien. So schlägt die IHK etwa vor, dass Geschäfte weiter öffnen dürfen, wenn Beschäftigte und Kunden regelmäßig einen negativen Corona-Test vorlegen können.