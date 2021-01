Der Brexit hat auch Auswirkungen auf Betriebe in Rheinland-Pfalz. Deshalb will die Industrie- und Handelskammer in Koblenz ihre Unternehmen mit Online-Seminaren über die Veränderungen informieren. Die erste Veranstaltung ist am 19. Januar. In den Seminaren sollen Fragen zum Warenverkehr nach Großbritannien oder zur Anstellung von britischen Arbeitnehmern beantwortet werden. Denn der Brexit hat auch hier in der Region bei vielen Unternehmen für Verunsicherung gesorgt, so die IHK. Das Abkommen erfordere deutlich mehr Aufwand, zum Beispiel für Speditionen.