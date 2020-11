Die Ausbildungs- und Berufsorientierungsmesse ABOM der IHK Koblenz findet wegen Corona in diesem Jahr digital statt. Wie die IHK mitteilt, können sich Interessierte bis vor den Messetagen am 26. und 27. November auf der Homepage der IHK anmelden. Bis zu 65 Aussteller aus Branchen wie Industrie, Hochschulen oder Handel sind bei der ABOM in diesem Jahr dabei. Mit ihnen können die Teilnehmer im Internet chatten oder an einer Telefon- oder Videokonferenz teilnehmen. Wie die IHK mitteilt, bringt die Messe ABOM seit vielen Jahren junge Menschen und Ausbildungsbetriebe aus der Region zusammen.