Die Industrie- und Handelskammer Koblenz setzt darauf, dass die Handelsbeziehungen zu den USA unter dem neuen Präsidenten Biden verlässlicher sein werden als bisher. Biden wird heute offiziell in das Amt des US-Präsidenten eingeführt. Die Unsicherheit in den transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen sei unter der Präsidentschaft von Donald Trump groß gewesen, so die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der IHK Koblenz, Karina Szwede. Neue Zölle oder Mengenbeschränkungen, sowie der Handelsstreit mit China hätten unter Trump viel Unsicherheit gebracht. Jetzt bräuchten die rheinland-pfälzischen Unternehmen wieder Verlässlichkeit. Von dem neuen Präsidenten Joe Biden hofft die IHK, dass er auf Zusammenarbeit in der Handelspolitik setzt. Die USA gehören seit Jahren zu den wichtigsten Handelspartnern der rheinland-pfälzischen Wirtschaft.