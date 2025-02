An der IGS Johanna Loewenherz in Neuwied hatten bei den letzten Juniorwahlen 2024 die meisten für die AfD gestimmt. Die Schule wollte herausfinden warum. Vor allem, weil es eine besondere Demokratie-AG an der Schule gibt.

Die sogenannten Juniorwahlen gibt es seit 1999. Schülerinnen und Schüler können bei dem bundesweiten Schulprojekt zur politischen Bildung bei Europawahlen, Bundestagswahlen und Landtagswahlen vor den eigentlichen Wahlen ihre Stimme abgeben.

Von der Klasse 7 bis zur 13 dürfen alle mitwählen. So auch an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Johanna Loewenherz in Neuwied . Bei den letzten Juniorwahlen zur Europawahl 2024 stimmten die meisten Schülerinnen und Schüler dort jedoch mit 19,8% für die AfD - ein Ergebnis, von dem Lehrer wie Schüler überrascht waren.

Aufarbeitung und Aufklärung nach der letzten Juniorwahl

Die Schule, aber auch die Schülerinnen und Schüler selbst, haben die Ergebnisse nach den Wahlen aufgearbeitet – sowohl im Unterricht, als auch in einer schon seit vier Jahren bestehenden Demokratie-AG „Loewen mit Courage“ .

Dabei stellte sich dann heraus, dass viele Schülerinnen und Schüler ihre Stimme offenbar nicht ganz ernst genommen und "aus Spaß" ihr Kreuz bei der einen oder anderen Partei gemacht hatten, erzählen viele Schülerinnen und Schüler der IGS im SWR-Gespräch. Viele jüngere Mitschüler hätten dann später auch gesagt, dass es nicht okay gewesen sei, so abzustimmen, wie sie es getan hatten, erzählt eine Schülerin.

Demokratie-AG soll bei Meinungsbildung helfen

Deshalb ist der Schule die Arbeit in der Demokratie-AG sehr wichtig. Einmal in der Woche treffen sich in der AG nach dem Unterricht rund 20 Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen, um über die Dinge zu sprechen, die sie beschäftigen. Mitmachen kann jeder - von der fünften bis zur 13. Klasse. Themen und Projekte bestimmen die Jugendlichen selbst. Unterstützt werden sie von der Neuwieder Schulsozialarbeiterin Rebecca Achilles und ihren Lehrerinnen und Lehrern.

Zur anstehenden Bundestagswahl hat die Schule die damaligen Wahlergebnisse erneut aufgegriffen, um sie im Unterricht, aber auch in der AG zu behandeln und zu besprechen. So hat die AG zum Beispiel in den Klassen darüber informiert, was die eigene Stimme und Wahlentscheidung in einer Demokratie bedeuten und wie wichtig jede einzelne Stimme ist.

Die AG "Loewen mit Courage" an der IGS Johanna Loewenherz in Neuwied trifft sich jeden Freitagnachmittag nach dem Unterricht SWR Bruno Nonninger

Zentrales Anliegen sei die nachhaltige demokratische Erziehung und Bildung der Schülerinnen und Schüler, sagt die stellvertretende Direktorin Jessica Cramer.

Wir wollen unsere Jugendlichen dazu ermutigen, ihre eigene Stimme zu finden, ihre eigene Meinung zu finden und auch kritisch zu hinterfragen.

Die Kinder und Jugendlichen könnten so lernen, kritisch zu denken und sich aktiv in gesellschaftliche Diskurse einzubringen. Ziel sei es, ihnen ein umfassendes Verständnis für politische Zusammenhänge zu vermitteln und sie zu ermutigen, Verantwortung für ihre Entscheidungen zu übernehmen, so die Lehrerin. Dabei würden vor allem auch moderne Informationswege, etwa in Sozialen Medien, und die Meinungsbildung behandelt.

Demokratie-AG unterstützt im Unterricht

Die Mitglieder der AG gehen auch in andere Klassen, um ergänzend zum Unterricht verschiedene Fragen und Themen zu behandeln. In Vorbereitung auf die aktuelle Bundestagswahl etwa, welche Bedeutung Wahlen für die Demokratie haben, wie gewählt wird, wen man wählen kann (Parteien, Direktkandidaten) und welche Möglichkeiten es nach der Wahl gibt, stabile Regierungen zu bilden.

Sie sprechen aber auch über geschichtliche Themen, die Medien und die Meinungsbildung. Auch um Social Media und Fake News geht es in den Runden.

Ergebnis der Juniorwahlen wird am Wahlsonntag veröffentlicht

Alle sind gespannt, wie das Ergebnis bei den diesjährigen Juniorwahlen ausfällt. Die Schülerinnen und Schüler wählen in der Woche vor der Bundestagswahl. Das Ergebnis wird am Wahlsonntag bekannt gegeben. An diejenigen, die ihre Stimme schon zur Bundestagswahl abgeben dürfen, haben die Jugendlichen einen Wunsch: Sie hoffen, dass die Erwachsenen auch an die Zukunft der Kinder denken und eine Partei wählen, die gut für alle ist.