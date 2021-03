Die Gewerkschaft IG Metall ruft am Dienstag alle Mitarbeiter im Raum Koblenz zu Warnstreiks auf. Es soll drei Autokorsos durch die Stadt geben. Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen.

Die IG Metall rechnet nach eigenen Angaben damit, dass etwa 1.000 Mitarbeiter aus 14 Betrieben im Raum Koblenz die Arbeit niederlegen - beispielsweise beim Aluminiumhersteller Aleris und beim Automobilzulieferer Stabilus. Der Warnstreik soll am Dienstag um 10 Uhr beginnen und bis zum Arbeitsende dauern.

Drei Autokorsos durch Koblenz geplant

Ab 11 Uhr seien die Metaller dazu aufgerufen, mit ihren Fahrzeugen zum Messeplatz am Wallersheimer Kreisel in Koblenz zu kommen, teilte die IG Metall mit. Dort gebe es zunächst eine Kundgebung der IG Metall in Form eines "Autokinos". Das bedeute, die Streikenden sollen während der Kundgebung in ihren Autos sitzen bleiben. Danach sei geplant, dass drei Autokorsos auf unterschiedlichen Strecken durch Koblenz fahren.

Autofahrer müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen

Wie die Gewerkschaft mitteilte, wird die Polizei dabei den Straßenverkehr regeln und ihn zeitweise stoppen. Die IG Metall rechnet nach eigenen Angaben damit, dass insgesamt 250 Streikende mit ihren Fahrzeugen bei den drei Autokorsos mitmachen.