Etwa 800 Teilnehmer bei Demo für fairen Strukturwandel

Die IG Metall hat am Freitagmittag in Koblenz und anderen rheinland-pfälzischen Städten für einen sozial-ökologischen Wandel der Industrie demonstriert. Laut Gewerkschaft sind in Koblenz rund 800 Beschäftigte auf die Straße gegangen. Die Demonstration sei Teil eines Aktionstages. Dabei gehen demnach deutschlandweit Gewerkschafter auf die Straße, um für einen fairen Strukturwandel in der Metallindustrie zu demonstrieren. Klimaschutz und technologischer Wandel verändere die Industrie, heißt es dazu in einem Schreiben der IG Metall. Das müsse die Politik begleiten, beispielsweise mit einer sozialen und ökologischen Industriepolitik.