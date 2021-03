Gewerkschafter aus dem Norden von Rheinland-Pfalz beteiligen sich an bundesweitem Aktionstag der IG Metall. In Neuwied ist beispielsweise ein Autokorso geplant.

In Neuwied ist am Nachmittag ein Autokorso mit etwa 100 Fahrzeugen geplant. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Kirmeswiese. Von dort aus geht es durch die Stadt. Die Teilnehmer sind wegen der Abstands- und Hygieneregeln angehalten, nur einzeln in den Autos zu fahren.

Zahlreiche Protestaktionen im Norden von Rheinland-Pfalz

Protestaktionen im Norden von Rheinland-Pfalz gab es auch schon am Morgen. Nach Angaben eines Gewerkschaftssprechers beteiligten sich etwa 100 Gewerkschaftsmitglieder an 14 dezentralen Aktionen etwa in Koblenz, Nassau oder Cochem.

In Koblenz protestierten unter anderem Mitarbeiter des Aluminiumherstellers Aleris und des Automobilzulieferers Stabilus am frühen Morgen an fünf Verkehrskreiseln im Industriegebiet. Bei den Protestaktionen hätten die Mitglieder draußen in der Nähe von Betrieben oder an viel befahrenen Straßen gestanden, um etwa mit Bannern oder Transparenten auf ihre Situation aufmerksam zu machen, sagte eine Sprecherin.

IG Metall: Keine großen Massenansammlungen

Die Gewerkschaft wolle wegen der Corona-Schutzmaßnahmen bewusst keine großen Massenansammlungen, sondern mit gut sichtbaren Aktionen für die Tariferhöhung demonstrieren. Ab Mitternacht seien auch Warnstreiks bei dem Aluminiumhersteller Aleris in Koblenz geplant.

Rasselsteiner zum Warnstreik aufgerufen

Beim Weißblechhersteller Rasselstein in Andernach sei die Nachtschicht ab Mitternacht zu einem Warnstreik am Haupttor aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit mehr als 3,8 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie eine Tariferhöhung von vier Prozent. Diese soll je nach Situation der Betriebe zur Erhöhung der Entgelte oder für Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung eingesetzt werden.