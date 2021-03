Ein Spaziergänger mit Hund hat am Donnerstag dafür gesorgt, dass ein ICE auf der Schnellfahrstrecke bei Limburg eine Notbremsung einlegen musste. Der Lokführer habe den Spaziergänger gesehen als er neben den Gleisen lief, so die Polizei. Als der Zug zum Stehen kam, hätte der Unbekannte das Gleis verlassen. Der Lokführer erlitt den Angaben zufolge einen Schock und war nicht mehr in der Lage den Zug weiterzufahren. Acht Züge hätten daraufhin umgeleitet werden müssen - 23 hätten sich verspätetet. Die Polizei ermittelt eigenen Angaben zufolge jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.