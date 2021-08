Eine heiß gelaufene Bremse an einem IC hat am Dienstagabend an der linksrheinischen Bahnstrecke kurz vor Remagen einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Deutschen Bahn kam es zu einer Rauchentwicklung, woraufhin der Zugführer den IC auf offener Strecke zum Stehen brachte. Die Zugstrecke wurde sicherheitshalber in beiden Richtungen gesperrt, der IC evakuiert. Rund 200 Fahrgäste waren nach Angaben der Deutschen Bahn davon betroffen. Verletzt worden sei niemand. Nachdem sichergestellt worden war, dass durch die technische Störung keine Gefahr droht, konnten die Fahrgäste wieder einsteigen und wurden bis zum Bahnhof nach Remagen gebracht. Von dort aus konnten sie ihre Fahrt Richtung Bochum mit anderen Zügen fortsetzen. Die Streckensperrung konnte laut Bahn nach etwa einer Stunde wieder aufgehoben werden. Im Einsatz waren rund 50 Feuerwehrleute sowie 19 Fahrzeuge des Rettungsdienstes.