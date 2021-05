per Mail teilen

Die linksrheinische Bahnstrecke am Bahnhof in Koblenz-Lützel ist am Donnerstagnachmittag wegen eines herrenlosen Gepäckstücks etwa eine Stunde lang gesperrt worden. Der Intercity mit mehr als 120 Fahrgästen wurde vorsichtshalber geräumt. Das Gepäckstück stellte sich schließlich als harmlos heraus.