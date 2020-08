Mehrere Tausend Zuschauer dürfen den Oldtimer-Grand-Prix am Wochenende auf dem Nürburging live verfolgen - trotz Corona. Am Konzept der Veranstalter gab es im Vorfeld allerdings Kritik. Nun hat sich auch Innenminister Roger Lewentz eingeschaltet.

"Ich hoffe, dass es keine Pandemie-Folgen gibt", sagte der Sozialdemokrat. Die Kreisverwaltung in Ahrweiler habe das so entschieden und trage damit auch die volle Verantwortung. Das Gesundheitsministerium habe dies anders gesehen und immerhin 1.000 Zuschauer für möglich gehalten.

"Veranstaltungen mit so vielen Zuschauern haben wir derzeit noch nicht wieder in Rheinland-Pfalz", so Lewentz. "Der Nürburgring bietet allerdings auch großzügige Möglichkeiten, Personen auseinander zu setzen. Er ist dafür sehr gut geeignet", betonte der Innenminister. "Und es gibt wahrscheinlich weniger Plätze bei dieser Veranstaltung, an denen die Zuschauer wie beim Fußball hoch emotional zusammenstehen." Der Nürburgring habe zudem ein sehr gutes Hygienekonzept vorgelegt.

Testlauf für Formel 1 im Oktober

"Wir werden diese Veranstaltung mit 5.000 Zuschauer bewerten und hoffen, dass alles gut geht", sagte Lewentz. "Das nächste Thema ist dann die Formel 1." Bis dahin müsse die Entwicklung der Infektionszahlen sehr genau betrachtet werden.

Der Oldtimer-Grand-Prix des Automobilclubs von Deutschland (AvD) ist die erste Rennveranstaltung auf dem Nürburging seit dem Beginn der Corona-Pandemie, bei der Zuschauer wieder erlaubt sind. Am Freitag sollen es rund 3.000 Motorsportfans gewesen sein.

Virologe: Veranstaltung ist "gut durchdacht"

Der Mainzer Virologe Bodo Plachter ist offenbar etwas weniger skeptisch, was die Durchführung der Oldtimer-Rallye angeht. "Das ist eine Veranstaltung, die man sicherlich mal zulassen kann", sagte er im Studiogespräch bei SWR Aktuell Rheinland-Pfalz.

"Ich glaube, es ist ein ganz guter Versuch, wieder in solche Veranstaltungen reinzukommen." Die Veranstaltung auf dem Nürbungring sei relativ gut durchdacht und vom Konzept her gut. Man könne sehr viel lernen und Informationen herausziehen für andere Veranstaltungen, etwa Musikkonzerte, so Plachter.

Kreis erteilte Ausnahmegenehmigung

Das Gesundheitsministerium hingegen hatte die Entscheidung des Kreises Ahrweiler kritisiert, bis zu 5.000 Zuschauer zuzulassen. Diese "deutliche Abweichung" stehe nicht im Einklang mit der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes, die für Veranstaltungen im Freien grundsätzlich eine Grenze von 350 Menschen unter Hygieneauflagen vorschreibe.

Die Verwaltungen der Kreise und kreisfreien Städte können in begründeten Einzelfällen Ausnahmegenehmigungen für die in der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes getroffenen Regelungen für Veranstaltungen erteilen. Von diesem Recht hatte die Kreisverwaltung Ahrweiler Gebrauch gemacht.

Veranstalter: "Zurück zur Normalität"

An den insgesamt drei Tagen sind am Nürburgring historische Sport- und Tourenwagen unterwegs. Bei der "Vintage Sports Car Trophy" kommen zum Beispiel Vorkriegsrennwagen zum Einsatz und beim Formel-1-Demolauf vor allem Ferraris der Siebziger- bis Neunzigerjahre.

Dass die Sportwagen vor Publikum auftreten dürfen, sei ein "wichtiger Schritt zurück zur Normalität", so der Rennstreckenbetreiber.

Die Trennung fängt schon auf dem Parkplatz an

Die Verantwortlichen auf dem Nürburgring haben das Gesundheitskonzept eigenen Angaben zufolge zusammen mit dem Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit des Universitätsklinikums Bonn entwickelt. Ziel sei es, dass sich die Zuschauer so wenig wie möglich begegnen, um das Infektionsrisiko zu vermindern und im Infektionsfall die Nachverfolgung zu erleichtern.

Bereits beim Parken soll auf eine Trennung geachtet werden, so gebe es für jede Tribüne eine eigene Parkzone, für die die Besucher im Vorfeld ein Ticket buchen müssen. Ein Leitsystem soll sicherstellen, dass sie auf dem Weg zum Sitzplatz nicht mit Besuchern auf anderen Tribünen in Kontakt kommen. Es gelte eine Maskenpflicht bis zum Erreichen des Sitzplatzes. Auch Gastronomie und Sanitäreinrichtungen seien getrennt.

Normalerweise sehen die Tribünen auf dem Nürburgring so aus. Beim Grand Prix am Wochenende sollen allerdings nur 30 Prozent der Plätze belegt werden. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/HOCH ZWEI

Bis zu vier Zuschauer nebeneinander

An jedem Veranstaltungstag gibt es laut Konzept 5.000 personalisierte Sitzplätze. Geöffnet sind entlang der Start- und Zielgeraden lediglich drei Tribünen, die nach Veranstalterangaben jeweils zu maximal 30 Prozent ausgelastet sind.

Die Tribünen selbst sind auch unterteilt - in Blöcke mit jeweils vier zusammenhängenden Sitzplätzen, sodass folglich bis zu vier Zuschauer beieinander sitzen können. Die Buchung ist nur online und unter Angabe der persönlichen Daten möglich.

Der Abstand der Blöcke zueinander sei ausreichend, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters. Ein Sitzplatzanweiser sorge dafür, dass jeder seinen personalisierten Platz einnehme. So sei eine Nachverfolgung im Infektionsfall gegeben. Das Fahrerlager ist für die Zuschauer in diesem Jahr tabu.