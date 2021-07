Drei Fragen an Prof. Nico Mutters, Leiter Direktor des Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit an der Universitätsklinik Bonn.

Welche Gefahren gibt es aus seuchen-hygienischer Sicht nach einer Überflutung?

Laut Prof. Dr. Nico Mutters, Direktor des Instituts für Hygiene und Öffentliche Gesundheit an der Universitätsklinik Bonn, ist nach einer Überflutung wie wie im Kreis Ahrweiler vor allem die Trinkwasserversorgung ein Problem, da das Wasser verunreinigt sein könnte. Universitätsklinik Bonn

Problematisch ist zuerst, dass die Trinkwasserversorgung sichergestellt werden muss. Bei solchen katastrophalen Ereignissen werden Trinkwasserleitungen häufig ebenfalls beschädigt oder gar vollständig zerstört. Zusätzlich kann es auch zum Überlaufen von Klärwerken kommen, Klärschlamm kann eingetragen werden, und gedüngte Äcker können überflutet werden. Das heißt: Überflutungswasser kann in die Trinkwasserstruktur eindringen. Die Gefahr ist, dass Keime das Wasser verunreinigen. Das kann beispielsweise zu Durchfallerkrankungen führen. Je nach Grad der Beschädigung an den Leitungen und auch Gebäuden, wie beispielsweise betroffene Trinkwasseraufbereitungsanlagen oder Wasserwerken sind diese nicht immer schnell zu beheben. Die Trinkwasserversorgung wird also in den nächsten Wochen, vielleicht sogar Monaten, in besonders stark betroffenen Regionen ein Problem darstellen.

Was müssen die Menschen in den betroffenen Gebieten berücksichtigen?

Anwohner Siegfried Kuschick schleppt Wasser. Das wird für viele Menschen im Ahrtal noch ein Dauerzustand bleiben. SWR

Die Menschen vor Ort sollten zunächst darauf achten, welche öffentlichen Hinweise es beispielsweise vom örtlichen Gesundheitsamt gibt. Gibt es eine Abkochempfehlung oder eine Verwendungseinschränkung? Ist das Wasser aus der Leitung auch als Trinkwasser geeignet oder kann es nur als Brauchwasser zum Spülen der Toilette oder ausschließlich zur Körperwäsche verwendet werden?

Solchen Empfehlungen sollte unbedingt Folge geleistet werden. Es kann notwendig sein, dass Trinkwasser angeliefert werden muss, weil die Versorgung vor Ort nicht gewährleistet werden kann. Wenn diese Lieferungen aber beispielsweise in Behältnissen mehrere Tage in der Sonne stehen, dann sollte dieses Wasser auch abgekocht werden. In den meisten Fällen handelt es sich bei diesem Wasser dann auch nur um Brauchwasser, ist also nicht zum Duschen oder Trinken geeignet.

Welche präventiven Maßnahmen können ergriffen werden?

Warmwasser oder Duschen sind im Ahrtal im Bereich des Unerreichbaren. SWR

Das Wasser abzukochen, ist eine Empfehlung, die man immer treffen kann, um die mikrobiologische Verunreinigung deutlich zu reduzieren beziehungsweise zu entfernen. Eine weitere Maßnahme, die in Deutschland üblicherweise nicht eingesetzt wird, ist die Chlorung des Wassers. In einem solchen Katastrophenfall ist die Chlorung sehr effektiv: Sie führt dazu, dass möglicherweise vorhandene Erreger im Wasser abgetötet werden. Der möglicherweise leichte Chlorgeruch sollte keine Besorgnis erregen. Die verwendeten Chlorkonzentrationen sind für den Menschen nicht gesundheitsschädigend, man kann das Wasser trinken. In den USA wird beispielsweise vielerorts generell gechlortes Trinkwasser eingesetzt.

Auch wenn Corona gerade vielleicht nicht im Vordergrund steht, sollten die Menschen weiterhin Abstand halten und Masken zu tragen. Es kann auch zu einem Corona-Ausbruch in einem überfluteten Gebiet kommen und das wäre fatal. Gerade da viele Menschen (Helfer, Einsatzkräfte etc.) vor Ort sind, steigt ohne AHA-L-Regeln die Gefahr von Coronainfektionen.