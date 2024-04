Hunsrückquerbahn wird doch nicht dieses Jahr fertig

per Mail teilen

Seit Ende 2023 saniert die Bahn die Hunsrückquerbahn. Doch die Bauarbeiten verzögern sich jetzt, weil die Bahn noch immer kein geeignetes Unternehmen für die weiteren Arbeiten gefunden hat.

Eigentlich wollte der Bahn-Unternehmer Alexander Neubauer schon länger auf der Hunsrückquerbahn zwischen Langenlonsheim, Rheinböllen, Simmern und Büchenbeuren Holz transportieren. Jetzt wird er sich noch weiter gedulden müssen.

Nach Angaben der Bahn verzögern sich die Sanierungsarbeiten an der Hunsrückquerbahn, weil bislang kein passendes Bauunternehmen gefunden wurde, das die Sanierung fertigstellen könnte.

Bahn will jetzt erneut ausschreiben

Die Bahn bedauert das nach eigenen Angaben und sucht jetzt in einer europaweiten Ausschreibung erneut nach einem passenden Unternehmen. Die Arbeiten könnten deswegen nicht wie geplant in diesem Jahr umgesetzt werden, so der Konzern.

Im Herbst 2023 hatte die Bahn bereits begonnen, die Strecke von Gestrüpp zu befreien. Anfang 2024 rollten Bauzüge mit Schienen über die Strecke. Als nächstes sollen Schienen, Schwellen und Schotter ausgetauscht sowie Bahnübergänge, Durchlässe und Entwässerungsanlagen erneuert werden.

Ein Güterzug fährt auf der Hunsrückquerbahn durch Stromberg. Er bringt neue Schienen in den Hunsrück. Nicolai Geller/ Pro Hunsrückquerbahn

Gerichtsentscheid zwingt die Bahn zur Sanierung

Die Bahn macht das allerdings nicht ganz freiwillig, sie wurde praktisch dazu gezwungen. Denn Unternehmer Alexander Neubauer hatte konkreten Bedarf für die Strecke angemeldet, um dort Holz und andere Güter zu transportieren. Das Eisenbahn-Bundesamt forderte die Bahn daraufhin auf, Zugverkehr auf der Strecke zu ermöglichen. Dagegen klagte die Bahn. Doch die Koblenzer Richter wiesen die Klage im Wesentlichen ab.

Sanierung weckt Hoffnungen auf Rückkehr von Personenzügen

Auch wenn die Strecke jetzt nur für Güterverkehr und eine Geschwindigkeit von maximal 20 km/h hergerichtet wird, weckt die Sanierung im Kreis Hoffnungen auf die Rückkehr des Personenverkehrs im Hunsrück. Viele Politiker im Kreis fordern das. Und auch die Landespolitik hat die Hunsrückquerbahn im Blick. Sie ist eine von zwölf Strecken, die von Landesmobilitätsministerin Kathrin Eder (Grüne) zur Reaktivierung geprüft werden.