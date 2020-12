per Mail teilen

Nach der Explosion eines Wohnwagens in dem Hunsrückort ist in der Nähe ein Toter gefunden worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wird die Leiche jetzt obduziert.

Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben momentan davon aus, dass es sich bei dem Toten vermutlich um den Bewohner des Wohnwagens handelt. Der Bad Kreuznacher Staatsanwalt Kai Fuhrmann sagte dem SWR, nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen sei er aber vermutlich nicht an den Folgen der Explosion gestorben. Eine Obduktion solle jetzt seine Identität bestätigen und die genaue Todesursache klären.

Suche nach der Ursache der Explosion

Anwohner in Hundheim hatten den Angaben zufolge am Donnerstag einen lauten Knall gehört und danach ein Feuer gemeldet. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stand der Wohnwagen in Flammen. Die Polizei muss jetzt klären, warum der Wohnwagen offenbar explodiert und ausgebrannt ist.