In der vergangenen Nacht sind in Brohl-Lützing mehrere hundert Kisten Leergut auf ein angrenzendes Wohnhaus gestürzt. Nach Polizeiangaben so unglücklich, dass die Bewohner nicht mehr ihr Haus verlassen konnten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass etwa 500 Kisten von einem Leergutlager des Brohler Mineralbrunnens umgekippt waren. Am Haus entstand geringer Sachschaden, verletzt wurde niemand.