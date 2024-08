Polizei warnt vor Fressködern mit Glasscherben in Lahnstein

Hund durch Köder am Rheinufer verendet?

Die Polizei warnt Hundehalter in Lahnstein vor Fressködern, in denen Glasscherben stecken könnten. Ein Hund hatte am Rheinufer etwas gefressen und sei wenig später verstorben.

Der Hund habe am Donnerstagabend vergangener Woche im Bereich Goethestraße/Rheinterrasse in Lahnstein etwas ins Maul genommen. Nach wenigen Stunden hat er Blut erbrochen und ist verendet. Das teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Die behandelnde Tierärztin vermutet einen mit Glasscherben versetzten Fressköder. Polizei warnt Hundehalter und sucht Zeugen Hundehalter werden gebeten, in diesen Tagen besonders auf ihre Tiere zu achten. Es sei nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Köder ausgelegt wurden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.