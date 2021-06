per Mail teilen

Rote, unangenehm juckende Stellen am ganzen Körper. Die Ursache könnten Bettwanzen sein. Um die kleinen Tiere zu bekämpfen, ist es erstmal wichtig, sie zu finden - zum Beispiel mit Hilfe von Spürhunden.

Sonja Rolauf aus Windhagen im Westerwald bietet diese spezielle Dienstleistung an. Ihre Hunde erschnüffeln lebendige Bettwanzen - und zwar schon bei einem geringen Befall. Oft werden die kleinen Parasiten aus dem Urlaub eingeschleppt. Im Gepäck reisen sie mit und kommen so in die eigene Wohnung. Dort breiten sie sich aus, beißen und saugen Blut.

"Im Moment ist Bettwanzen-Hochsaison."

Spürhunde schlagen nur bei lebenden Bettwanzen an

Wer frühzeitig erkennen will, ob das eigene Schlafzimmer mit Bettwanzen befallen ist, kann die zertifizierten Bettwanzen-Spürhunde zu sich in die Wohnung holen. Und das Geschäft läuft offenbar gut: Die Hundetrainerin hat nach eigenen Angaben viele Anfragen aus Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg: "Im Moment ist Bettwanzen-Hochsaison. Wir sind drei bis vier Tage in der Woche unterwegs", sagt Rolauf.

Ihre Kunden seien Privatpersonen, Städte und Gemeinden, Hotelbetriebe und Pensionen, aber auch Schädlingsbekämpfer, die zum Beispiel den Erfolg einer Bekämpfung kontrollieren wollten. Deshalb würden die Hunde auch nur lebende Bettwanzen anzeigen und nicht bei toten Tieren oder anderen Insekten reagieren, erklärt Rolauf.

Erwachsene Bettwanzen sind anfänglich papierdünn und erreichen Körperlängen zwischen 3,8 und 5,5 Millimeter. Die Wanzen sind behaart haben eine rotbraune Farbe. SWR

"Mein Wagen und meine Kleidung sind nicht beschriftet, meine Hunde verhalten sich ruhig und unauffällig."

Bettwanzen-Service muss diskret und unauffällig sein

Wenn ein Hotelbesitzer zum Beispiel einen Befall in seinen Zimmern vermute, sagt die Hundetrainerin, sei es für sie besonders wichtig, diskret zu arbeiten: Kein Hotel möchte über sich im Internet lesen, dass es dort Bettwanzen gibt. Deswegen sind mein Wagen und meine Kleidung nicht beschriftet, meine Hunde verhalten sich ruhig und unauffällig." Das bedeutet: Sobald die Spürhunde eine Wanzen-Spur erschnüffelt haben, bellen sie nicht laut auf, sondern bleiben still stehen und zeigen mit dem Kopf auf die befallene Stelle.

Damit das zuverlässig klappt, trainiert die Westerwälderin regelmäßig mit ihren Tieren. "Die Erfolgsquote eines gut trainierten Bettwanzen-Spürhundes liegt bei über 90 Prozent", sagt Rolauf. Eine kleine Wohnung abzusuchen, koste etwa 300 Euro. Die Preise richteten sich aber immer individuell je nach Aufwand.