In Erpel im Kreis Neuwied ist am Freitag eine Frau von einem Hund angefallen und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die Frau zur Mittagszeit auf der Erpeler Ley spazieren, als ein freilaufender Hund ihren Hund attackierte. Bei dem Versuch ihn zu schützen biss der fremde Hund der Frau mehrfach in die Hand. Die Frau musste im Krankenhaus operiert werden. Die Polizei geht davon aus, dass der Hundebesitzer in der Nähe gewesen ist und sucht nach Zeugen des Vorfalls.