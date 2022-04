Hummeln dienen zunehmend Obstbauern als Bestäuber

Hummeln und Wildbienen dienen den Obstbauern in der Region nach Auskunft des Dienstleistungszentrums ländlicher Raum (DLR) in Montabaur zunehmend als Bestäuber. Sie würden die Aufgaben der Bienen, die bei kühlem Wetter nicht fliegen, übernehmen. Wie auch in diesem Jahr gebe es immer mehr extreme Wetterlagen. Warme Temperaturen sorgten dafür, dass Aprikosen-, Zwetschgen- oder Apfelbäume schon sehr früh zu blühen beginnen. Wenn dann aber ein Kälteeinbruch kommt, fehlen die Bienen, um die Blüten zu bestäuben. Bienen fliegen erst bei Temperaturen ab 12 Grad, so Frank Böwingloh vom DLR in Montabaur. Deshalb kommen jetzt vermehrt sogenannte Hummelkästen mit mehreren Völkern zum Einsatz. Hummeln fliegen schon bei sehr niedrigen Temperaturen, ebenso die Wildbienen. Auch ihnen würden die Bauern deshalb in den Obstplantagen verstärkt Lebensräume schaffen.