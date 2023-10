Gyrokopter-Absturz: Suche nach vermisstem Pilot geht weiter

per Mail teilen

Nach dem Absturz eines sogenannte Gyrokopters am Montag über dem Laacher See (Vulkaneifel), setzen Rettungskräfte heute die Suche nach dem vermissten Piloten fort. Der kleine Hubschrauber kam aus Mainz.

Nach Angaben der Polizei war die Suche nach dem 58-jährigen Piloten am Montagabend ohne Ergebnis abgebrochen worden. Polizei und Feuerwehr gehen davon aus, dass der Mann tot ist. Er werde im Bereich des Laacher Sees weiterhin intensiv gesucht, hieß es von der Polizei am Montagnachmittag.

Insgesamt 170 Einsatzkräfte von Feuerwehr, DLRG, Rettungsdienst und Polizei waren zu dieser Zeit im Einsatz. Auch Tauchgruppen aus Lahnstein und Koblenz beteiligten sich an der Suchaktion. Der Gyrokopter, ein Zwei-Mann-Hubschrauber, war den Angaben zufolge zum Unfallzeitpunkt mit zwei Menschen besetzt und kam aus Mainz.

Absturzursache noch unklar

Kurz nach dem Absturz am Nachmittag hatten Taucher eine 33 Jahre alte Passagierin des Fluggeräts aus dem Laacher See gerettet. Sie trieb leicht verletzt an der Wasseroberfläche. Die Touristin aus den USA hatte den Gyrocopter für einen Rundflug über die Krater der Vulkaneifel gemietet.

Das Fluggerät war nach Angaben der Polizei in Mainz gestartet. Warum es über dem Laacher See abstürzte, ist unklar. Es habe keinen Knall, keine Explosion, keine Flammen gegeben, sagte der Leiter der Polizeiinspektion Remagen.

Bergung des Gyrokopters schwierig

Kurz vor Einbruch der Dunkelheit war das Wrack des hubschrauber-ähnlichen Fluggeräts in 37 Meter Wassertiefe geortet worden. In dieser Tiefe können die Rettungstaucher der Feuerwehren aus Koblenz und Lahnstein nicht mehr agieren, heißt es von der Einsatzleitung. Am Dienstagvormittag wollen fachleute beraten, wie das Wrak geborgen werden kann.