Wenn Hotels und Gaststätten im Norden des Landes am Mittwoch wieder öffnen, fehlt in vielen der Betriebe ausreichend Personal. Vor allem Aushilfen arbeiten jetzt in anderen Branchen.

Viele Aushilfen und Minijobber aus der Gastronomie sind nach Angaben des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) inzwischen im Handel oder der Pflege angestellt. Dort gebe es geregeltere Arbeitszeiten und teilweise mehr Geld. Und deshalb fehle vielen auch die Motivation wieder zurück in die Gastronomie zu kommen, erklärte der Dehoga-Kreisverband in Koblenz. Video herunterladen (5,9 MB | MP4) Holelbetreiber: Hälfte der Aushilfen sind weg Ähnlich schlecht sieht die Situation auch an der Mosel und im Westerwald aus. Im Hotel Paganetti in Verscheid im Kreis Neuwied fehlt zum Beispiel gut die Hälfte der Aushilfen, darunter einer der beiden Köche und einige Kellnerinnen, sagt Gastwirt Dirk Paganetti: "Einige Mitarbeiterinnen sind auch ins Impfzentrum gegangen, um dort ihre 450 Euro zu verdienen. Wir haben einen, der geht jetzt ins Altenheim, weil er dort geregelte Arbeitszeiten hat und auf jeden Fall einen sicheren Job, egal welche Krise noch kommen mag." "Gäste müssen sich dann wie beim Zahnarzt oder Friseur einen Termin machen und einen Tisch reservieren." Fachkräftemangel war ohnehin schon da Verschärft wird die Situation durch den Fachkräftemangel, unter dem auch die Gastronomie bereits seit Jahren leidet. Der Hotel- und Gaststättenverband im Kreis Neuwied geht sogar davon aus, dass einige Betriebe ihre Öffnungszeiten einschränken werden oder Gäste nur noch nach Termin bewirten. Einen spontanen Restaurantbesuch werde es bald nicht mehr geben, meint Paganetti, der auch stellvertretender Dehoga-Vorsitzender im Kreis ist. "Gäste müssen sich dann genau wie beim Zahnarzt oder beim Friseur einen Termin machen und einen Tisch reservieren. Über kurz oder lang wird es dann auch Verträge geben müssen - mit denen Ausfälle oder Anzahlungen geregelt werden." Das werde schon in nächster Zukunft passieren, glaubt Paganetti. Andernfalls müssten viele Gastronomiebetriebe ständig ums Überleben kämpfen. "Wir sind nicht nur Arbeitskollegen, sondern auch Freunde. Und Freunde halten zusammen." Freundschaftliches Verhältnis zu Mitarbeitern Im Hotel zur Post in Waldbreitbach ist Kellnerin Ivette Bärwinkel dagegen wieder zurückgekommen in ihren alten Job. Wegen Corona musste ihre Chefin die 50-Jährige vor sieben Monaten nach Hause schicken. In der Zwischenzeit hatte sie sich einen Job in einem Altenheim gesucht. "Das war eine gute Chance und eine Alternative, wenn es gar nicht mehr weiter gegangen wäre. Ich meine sieben Monate sind sieben Monate und es hat ja auch was mit dem Geld zu tun." Odette Freitag vom Hotel Zur Post aus Waldbreitbach hofft, dass ihre Aushilfen nach der Corona-Krise wieder zurückkommen. SWR So hätten es viele ihrer Kolleginnen und Kollegen gemacht, sagt Bärwinkel. Ihre Chefin Odette Freitag ist deshalb froh, dass fast alle ihrer Angestellten und Aushilfen wieder zurückgekommen sind. "Wir sind nicht nur Arbeitskollegen, sondern auch Freunde. Und Freunde halten zusammen. Deshalb haben wir das Glück gehabt, dass bisher alle bei uns geblieben sind - oder zumindest gesagt haben, wir kommen wieder."