Nach Hornissenangriff: Klettersteig Boppard teilweise wieder frei

Der Klettersteig in Boppard ist teilweise wieder begehbar. Nachdem mehrere Kletterer von Hornissen gestochen worden waren, ist jetzt eine Umleitung eingerichtet.

Das Hornissennest befindet sich am Ausgang des Klettersteigs in der Nähe zum Wanderweg in einem Baum. Am Dienstagvormittag haben Vertreter des städtischen Bauhofs und des Forstamts in Boppard nach eigenen Angaben den betroffenen Baum markiert und Warnschilder angebracht.

Alternativroute eingerichtet

Außerdem sei eine Umleitung eingerichtet worden, damit die Kletterer nicht mehr direkt an dem Hornissennest vorbeikommen. Die Insekten hätten bei der Begehung auch am Morgen bereits aggressiv reagiert, so das Forstamt.

Ein Teil des Klettersteigs in Boppard ist wegen eines Hornissennestes abgesperrt. SWR

Das Nest selbst werde nicht umgesiedelt, hatte der Bopparder Förster Johannes Nass bereits zuvor dem SWR gesagt. "In den nächsten Tagen wird sich das Thema erledigen, weil die Hornissen so langsam absterben. Die Nächte werden jetzt relativ kühl."

Mindestens fünf Kletterer von Hornissen angegriffen

Am Samstagmittag waren laut Polizei mindestens fünf Kletterer von Hornissen angegriffen und gestochen worden. Einer der Wanderer, der selbst betroffen war, habe über sein Handy die Polizei alarmiert. Die schickte daraufhin Rettungswagen nach Boppard. Die Kletterer seien teilweise mehrfach gestochen worden. Die Rettungssanitäter behandelten die Stiche demnach unter anderem mit Kühlpads und Eisakkus.

Angriff verlief schmerzhaft, aber relativ glimpflich - niemand musste ins Krankenhaus

Niemand habe allergisch auf die Hornissen-Stiche reagiert und sei ins Krankenhaus gebracht worden, so ein Polizeisprecher. Die Wanderer waren bereits auf einem Weg am Ende des steilen Klettersteigs, als sie plötzlich von Hornissen attackiert wurden. Warum die Insekten auf sie losgingen, ist unklar.

Die Polizei sperrte am Samstagnachmittag den Eingang des Klettersteigs im Tal mit Flatterband ab und stellte ein Hinweisschild mit einer Warnung vor Hornissen auf.