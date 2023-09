Der Klettersteig in Boppard bleibt bis mindestens Montag geschlossen. Am Samstag waren mehrere Wanderer von Hornissen teils mehrfach gestochen worden, so die Polizei am Sonntag.

Ein Polizeisprecher sagte auf SWR-Anfrage, mindestens fünf Kletterer seien am Samstagmittag von Hornissen angegriffen und gestochen worden. Einer der Wanderer, der selbst betroffen war, habe über sein Handy die Polizei alarmiert. Die schickte daraufhin Rettungswagen nach Boppard. Die Kletterer seien teilweise mehrfach gestochen worden. Die Rettungssanitäter behandelten die Stiche u.a. mit Kühlpads und Eisakkus. Audio herunterladen (697 kB | MP3) Angriff verlief schmerzhaft, aber relativ glimpflich - niemand musste ins Krankenhaus Niemand habe allergisch auf die Hornissen-Stiche reagiert und sei ins Krankenhaus gebracht worden, so der Polizeisprecher. Die Wanderer waren bereits auf einem Weg am Ende des steilen Klettersteigs, als sie plötzlich von Hornissen attackiert wurden. Warum die Insekten auf sie losgingen, ist nicht bekannt. Nach Polizeiangaben befindet sich am Ausstieg des Bopparder Klettersteigs in einem Baum ein Hornissennest. Das sei auch bekannt. Die Polizei sperrte am Samstagnachmittag den Eingang des Klettersteigs im Tal mit Flatterband ab und stellte ein Hinweisschild mit einer Warnung vor Hornissen auf. Am Montag sollen sich laut Polizei, Fachleute vom Forstamt und von der Stadt das Hornissennest anschauen und prüfen, wie weiter vorgegangen wird. Solange bleibt der Klettersteig in Boppard gesperrt.