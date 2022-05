Nach Erdrutsch - Informationstermin zu Horchheimer Tunnel

Nach dem Erdrutsch am Horchheimer Tunnel in Koblenz Anfang des Monats wollen am Mittwoch Oberbürgermeister David Langner (SPD) und die Deutsche Bahn über die Folgen aufklären. Sie bieten deswegen einen Informationstermin an der Baustelle an. Die Bauarbeiten der Deutschen Bahn an dem Tunnel hatten dazu geführt, dass oberhalb des Tunnels in einem privaten Garten ein Loch entstand. Grund dafür war offenbar ein bislang unbekannter Schacht, in den Erde gerutscht war. Er diente früher als Lüftungsschacht, damit der Rauch der Dampfloks abziehen konnte. Zwischenzeitlich war der Schacht mit Erde verfüllt worden und in Vergessenheit geraten. Dass bei Bauarbeiten entstandene 22 Meter tiefe Loch, ist inzwischen ebenfalls verfüllt. Nun wollen Bahn und Stadt die Anwohner über die weiteren Arbeiten informieren. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Nordportal des Horchheimer Tunnels.