Fünf Jugendliche greifen zwei schwule Männer in Neuwied-Engers an

In Neuwied-Engers ist es am Freitagabend zu einem mutmaßlich homophoben Angriff gekommen. Laut Polizei haben fünf Jugendliche ein schwules Paar erst beleidigt und dann angegriffen.

Die beiden Männer hätten am Freitagabend in der Nähe des Schlosses in Neuwied-Engers Arm-in-Arm auf einer Parkbank gesessen, so die Polizei. Eine Gruppe aus fünf Jugendlichen hätte sich dem Paar genähert und sie daraufhin massiv homophob beleidigt.

Jugendliche schubsen und treten

Das hätte den Jugendlichen aber nicht gereicht und sie hätten die beiden Männer daraufhin körperlich angegriffen. Laut Polizei hätten die Täter die beiden Männer geschubst und getreten. Die beiden Männer seien daraufhin leicht verletzt worden.

Polizei sucht Zeugen des mutmaßlich homophoben Angriffs

Erst als die Polizei kam, seien die fünf Jugendlichen geflüchtet. Diese sind noch nicht gefasst, weswegen die Polizei Neuwied nach Zeugen sucht.

Immer wieder Angriffe auf die LGBTQ-Community in Deutschland

Im Jahr 2022 hat es laut Bundesregierung 227 gewalttätige Angriffe in der Kategorie "sexuelle Orientierung" gegeben, darunter auch eine versuchte Tötung. Im Vorjahr seien es noch 164 Gewalttaten gewesen. Das ist eine Steigerung um 38 Prozent. Der Lesben- und Schwulenverband sammelt Meldungen mit Angriffen auf LGBTQ-Menschen auf seiner Webseite.