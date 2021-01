Die Schulen sind jetzt im Corona-Lockdown geschlossen. Digital stehen Schüler und Eltern mit den Lehrern in Kontakt. Das dabei nicht alles optimal läuft, das berichtet Clarissa Fracke. Sie ist Lehrerin an einer Grundschule in Kirchen im Westerwald.

Die Hündin von Clarissa Fracke kratzt mit ihrer Pfote an der Glastür des Wintergartens und winselt. Sie will reingelassen und gestreichelt werden. Auch ihr fehlen die Schüler. Denn normalerweise nimmt Lehrerin Clarissa Fracke sie mit in den Unterricht. Doch nicht nur der Hündin, auch den Schülerinnen und Schülern fehlt die Schule: "Sie vermissen das schon sehr und melden uns das auch zurück. Die Schule ist wichtig für die Kinder - eine wichtige Entwicklung, die sie durchmachen mit ihren Klassenkameraden."

Schwierigkeiten mit Lernplattform

Um das zumindest ein bisschen aufzufangen, trifft sich die Klasse mehrmals die Woche in einer Videokonferenz. Technisch funktioniert das ganz gut. Alle Kinder haben iPads von der Schule ausgeliehen bekommen. Im Vergleich zu anderen Schulen ist die Grundschule in Kirchen technisch gut ausgestattet.

Mit der Lernplattform Moodle im Internet gabs am Anfang aber dennoch Probleme. "Weil es für Grundschüler und Eltern nicht immer klar war, wie das System funktioniert - wie man Dateien freigeben muss und so weiter. Das hat schon seine Zeit gedauert, bis das anlief. So langsam bekommt man Rückmeldungen von den Eltern, dass alles gut klappt."

Schülerinnen und Schüler sind aktuell an den heimischen Schreibtisch gebunden. picture-alliance / Reportdienste ROBIN UTRECHT | ROBIN UTRECHT

"Schüler kann man nicht so einfach vorm PC arbeiten lassen"

Wirklich glücklich sind viele Lehrer mit der aktuellen Situation aber trotzdem nicht. Sie würden lieber Präsenzunterricht machen - mit Hygienekonzept natürlich. Das wäre auch besser für die Kinder, sagt Clarissa Fracke: "Die Schüler kann man nicht so einfach anleiten und allein vorm PC arbeiten lassen."

Clarissa Fracke und ihre Familie empfinden die Situation im Moment als ziemlich belastend: "Mein Sohn sagte gestern: Mama, warum musst du zuhause so viel arbeiten? Und meine Tochter sagte dann: Warum musst du mit den Kindern immer so viel im Internet reden? Also die haben im Moment wenig von mir. Und wir hoffen, dass wir das alle irgendwie ganz gut überstehen. Aber es zehrt an den Nerven."

Ab dem 25. Januar sollen Grundschüler in Rheinland-Pfalz dann in den Wechselunterricht: Also jeweils einen Tag in die Schule kommen und dann wieder einen Tag zuhause unterrichtet werden.