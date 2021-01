per Mail teilen

Um Corona-Infektionen zu verhindern, sollen Arbeitgeber künftig Homeoffice möglich machen, wo immer es geht. Unternehmen aus dem Norden von Rheinland-Pfalz sehen sich dafür gut vorbereitet.

Der Kartonhersteller Weig aus Mayen hat nach eigenen Angaben schon in den vergangenen Wochen die Bemühungen zum mobilen Arbeiten intensiviert. Aktuell arbeite eine minimale Notbesetzung in Präsenz, so ein Unternehmenssprecher. Viele Betriebe seien bemüht, die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu erhalten, auch, weil sie im Unternehmen gebraucht würden. Das Arbeiten im Homeoffice sei aber auch eine enorme Belastung für die Mitarbeiter, sagte der Sprecher von Weig. Einige Beschäftigte hätten erklärt, der soziale Zusammenhalt würde innerhalb der Belegschaft fehlen.

Beim Weichblechhersteller Rasselstein in Andernach würden vor allem Mitarbeiter aus dem Verwaltungsbereich von zu Hause arbeiten. Mitarbeiter wie beispielsweise Ingenieure, die hin und wieder in den Betrieb müssten, würden in Einzelbüros arbeiten.

Auch beim Automobilzulieferer ZF in Koblenz gebe es bereits sehr weitreichende Homeoffice-Regelungen, sagt eine Unternehmenssprecherin. Nun sei man gerade intern dabei die Regelungen mit dem Bund-Länder-Beschluss abzugleichen und zu prüfen, ob weiterer Handlungsbedarf bestehe.

An den Maschinen ist Homeoffice nicht möglich. Die Büro-Mitarbeiter bei ZF in Koblenz seien aber schon weitgehend im Homeoffice. SWR

Homeoffice, wo immer es geht

Die neue Homeoffice-Regelung, die die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten am Dienstag beschlossen haben, verpflichtet Unternehmen, ihre Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken, wenn ihre Tätigkeit das zulässt. Wenn eine Präsenz im Betrieb erforderlich ist, müssen Mitarbeiter räumlich entzerrt werden. Zudem müssen Arbeitgeber den Beschäftigten kostenlos medizinische Masken zur Verfügung stellen. Ziel der Regelung ist es auch, die Zahl der Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr zu senken.

Laut einer Erhebung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung arbeiteten im November nur 14 Prozent der deutschen Erwerbstätigen im Homeoffice. Beim ersten Lockdown im April 2020 waren es 27 Prozent.

Unternehmen in der Region gegen Homeoffice-Pflicht

Zahlreiche Betriebe hatten sich mit Blick auf den Bund-Länder-Gipfel gegen eine Homeoffice-Pflicht ausgesprochen. Unternehmen wie Weig, die Debeka-Versicherung und der Fahrradhersteller Canyon aus Koblenz hatten für die Eigenverantwortung der Betriebe plädiert. Bei der Kassenzahnärztlichen Vereinigung sieht man eine Homeoffice-Pflicht als problematisch an, weil sie die unternehmerische Freiheit angreife und es Probleme mit dem Datenschutz geben könne. Die neue Verordnung gilt voraussichtlich bis 15. März 2021.