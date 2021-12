Hohe Nachfrage nach Weihnachtsbäumen

Auch im Norden von Rheinland-Pfalz hat der Verkauf von Weihnachtsbäumen begonnen. Nach Angaben der Verkäufer war die Nachfrage bereits am ersten Verkaufswochenende hoch. Martin Osterod aus Strüth im Taunus hat nach eigenen Angaben am vergangenen Samstag erst ein paar seiner Verkaufsstände geöffnet. Trotzdem seien bereits viele Kunden da gewesen. Auch der Tannenhof Weber im Kreis Mayen-Koblenz ist nach eigenen Angaben bisher zufrieden. Seitens des Hofs Scheffen in Hattert im Westerwald heißt es, dass viele Kunden ihre Bäume in diesem Jahr viel früher kaufen würden - vermutlich aus Angst, während der Pandemie sonst keinen Baum mehr zu bekommen. Das Geschäft mit der Gastronomie und dem Einzelhandel falle allerdings auch dieses Jahr wieder coronabedingt weg. Positiv hingegen sei aber die Qualität der Weihnachtsbäume: Wegen des vielen Regens im Sommer stünden die Bäume voll im Saft und in Farbe.