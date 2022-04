Hohe Nachfrage nach Holzpellets und Brennholz im nördlichen RLP

Die Nachfrage nach Holzpellets und Brennholz im nördlichen Rheinland-Pfalz ist durch den Ukraine-Krieg weiter gestiegen. Mehrere Händler in der Region melden schon jetzt Lieferschwierigkeiten.

Die Firma "Westerwälder Holzpellets" mit Sitz in Langenbach bei Kirburg ist bereits seit einigen Jahren im Pellet-Geschäft tätig. Derzeit sei die Nachfrage auffallend hoch, sagt Geschäftsführer Markus Mann. "Wir hatten in den vergangenen Wochen sogar Anfragen von Kunden aus Polen oder England." Aber diese Anfragen könne das Unternehmen gar nicht bedienen, denn Holzpellets sind zur Zeit Mangelware.

Viele Holzpellets kommen aus der Ukraine oder Russland

Vor dem Krieg in der Ukraine seien viele Pellets etwa aus der Ukraine oder Russland nach Westeuropa exportiert worden. Das falle jetzt wegen des Krieges weg und erhöhe so die Nachfrage bei Pellet-Produzenten in anderen europäischen Ländern. Um der gestiegenen Nachfrage trotzdem gerecht zu werden, will die Westerwälder Firma nach eigenen Angaben ihre Pellet-Produktion in den kommenden Monaten erweitern.

Auch Brennholz wird stark nachgefragt

Auch die Nachfrage nach Brennholz ist stark gestiegen. Das Unternehmen "Brennholz Westerwald" aus Nistertal kann derzeit sogar kein Brennholz mehr liefern. "Als Folge des Krieges in der Ukraine und der drohenden Knappheit von Öl und Gas haben sich viele Kunden schon im März und April mit Holz eingedeckt. Deshalb ist unser Lager leer", schreibt das Unternehmen auf seiner Internetseite. Wann wieder Nachschub kommt, sei nicht klar und die Preise fürs Brennholz würden weiter steigen. Deshalb könne das Unternehmen voraussichtlich erst wieder in der zweiten Jahreshälfte Brennholz anbieten.

Ganz ähnlich ist die Situation bei einem Brennholz-Händler in Breitscheid: wegen der hohen Nachfrage könne er keine Bestellungen mehr annehmen, heißt es. Und auch ein Händler aus Nauort bestätigt auf SWR-Nachfrage, dass gerade viele Kunden Brennholz kaufen würden. Das seien vor allem Kunden aus der näheren Umgebung.

Feinstaubbelastung durch Brennholz

Heizen mit Brennholz oder Holzpellets ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Dies ist ein weiterer Grund für die gestiegene Nachfrage. Doch das Umweltbundesamt sieht die Entwicklung kritisch. Das Amt warnt vor einer Feinstaubbelastung durch Brennholz. Denn die beliebten Kaminöfen belasten ihrer Ansicht nach die Luftqualität. Und zwar so stark, dass die Feinstaubemissionen aus der Holzverbrennung die Auspuffemissionen von Lkw und Pkw bei weitem übersteigen würden, so das Umweltbundesamt, das sich dabei auf Analysen der Universität Rostock bezieht. Diese würden zeigen, dass beim Heizen mit Holz feine Partikel entstehen, die in die Lunge eindringen und schwere Krankheiten auslösen könnten.

Pellet-Heizungen weniger umweltschädlich als Öfen

Bei Pellet-Heizungen sieht es laut Umweltbundesamt auch nicht viel anders aus. Sie seien mit Blick auf die Feinstaubbelastung ebenfalls nicht unproblematisch. Doch immerhin sei der Ausstoß meist geringer als beim klassischen Kaminofen. Denn die Pellets seien genormt und ihr Wassergehalt niedrig. Brennholz würde nämlich vor allem dann viele Schadstoffe beim Verbrennen freisetzen, wenn das Holz vorher nicht richtig gelagert und getrocknet worden sei.