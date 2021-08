Die Stadt Koblenz hat aktuell die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in ganz Rheinland-Pfalz. Besonders junge Menschen und Reiserückkehrer haben sich nach Angaben des Gesundheitsamtes mit dem Corona-Virus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Coronainfektionen ist in der Stadt Koblenz weiter angestiegen. Am Mittwoch lag sie nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes bei 137,7 und ist damit die zu dem Zeitpunkt höchste Inzidenz im ganzen Land. Mit Germersheim liegt in Rheinland-Pfalz derzeit nur ein weiterer Landkreis über der Schwelle von 100.

Die Koblenzer Infizierten seien vor allem Reiserückkehrer mit großen Familien, die sich untereinander angesteckt hätten, heißt es vom Gesundheitsamt des Kreises Mayen-Koblenz. Besonders jüngere Menschen seien betroffen. Bei den unter 20-Jährigen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz momentan sogar bei 268.

Keine neuen Regeln trotz hoher Inzidenz

Konsequenzen hat die aktuelle Entwicklung für die Koblenzer nach Angaben der Stadt aber nicht. Dafür fehle die Rechtsgrundlage. Es gelte vorerst weiterhin die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes, die ab einer Inzidenz von mehr als 35 unter anderem eine Testpflicht für Innenräume vorschreibt. Diese Regeln gelten mittlerweile fast in der gesamten Region, da die meisten Landkreise den Schwellenwert von 35 überschritten haben.

Koblenzer Oberbürgermeister ruft zum Impfen auf

Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) appelliert an die Menschen, sich impfen zu lassen. Das sei die wichtigste Voraussetzung, um nicht zu erkranken oder schwere Krankheitsverläufe zu vermeiden.

"Lassen Sie sich impfen!"

"Aber auch das Testen, sollte man nicht ganz beiseiteschieben", so Langner weiter. Denn auch Geimpfte könnten sich infizieren und dann andere anstecken. Deshalb sollten sich auch doppelt Geimpfte vor Familienfeiern oder Treffen mit Freunden lieber testen lassen, sagte der Oberbürgermeister.

Stadt bietet spontane Impfaktionen an

Die Stadt arbeitet nach eigenen Angaben bereits daran, das Impfangebot noch leichter zugänglich zu machen. Am Samstag beteiligt sie sich beispielsweise mit zwei Impfstellen am Familienimpftag des Landes. Ein niederschwelliges Angebot gibt es außerdem im Löhr-Center. Die Außenstelle des Koblenzer Impfzentrums wird nach Angaben des stellvertretenden Impfkoordinators mit rund 100 Impfungen pro Tag gut angenommen. Außerdem soll den Angaben zufolge auch einer der Impfbusse des Landes demnächst in Koblenz Station machen.

Krankenhäuser melden bislang wenig Covid-Patienten

Nach Angaben der Stadt werden aktuell (Stand: Mittwoch, 11 Uhr) in den Koblenzer Krankenhäusern insgesamt zehn Personen behandelt, die an Covid-19 erkrankt sind. Das sei eine Person mehr im Vergleich zum Vortag. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gibt für die Covid-19-Patienten in seinen Häusern einen Altersdurchschnitt von unter 60 Jahren an.

Vom Herz-Jesu-Krankenhaus in Dernbach heißt es dagegen, die Covid-Patienten dort könnten alle der Alters- und Risikogruppe "Senioren" zugeordnet werden. Auch hier lag die Zahl der wegen des Corona-Virus behandelten Patienten den Angaben zufolge in den vergangenen Wochen maximal im einstelligen Bereich.