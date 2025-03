per Mail teilen

Viele Grundschulen in RLP sind überfordert: Ab Herbst 2026 müssen sie eine achtstündige Betreuung anbieten. An der Goethe-Grundschule in Höhr-Grenzhausen im Westerwald ist das schon lange Alltag.

Es ist eine Mammutaufgabe: Ab dem Schuljahr 2026/2027 sollen Erstklässler im Land einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung an Grundschulen haben. Nach und nach sollen dann alle weiteren Klassenstufen folgen. Das Ziel: Bis zum Schuljahr 2029/2030 sollen alle vier Klassenstufen an Grundschulen acht Stunden lang am Tag betreut sein.

Goethe-Schule in Höhr-Grenzhausen wurde vor 20 Jahren Ganztagsschule

Was für viele Grundschulen noch Neuland ist, wird an der Goethe-Schule in Höhr-Grenzhausen seit mittlerweile 20 Jahren gelebt. 2005 wurde die Grundschule zur Ganztagsschule. Ungewöhnlich für die damalige Zeit. Es sei eine große Veränderung und ein längerer Prozess gewesen, sagt Schulleiterin Julia Löser. Viele Lehrer*innen und Lehrer hätten aber schon damals hinter dem Konzept gestanden und sich dafür eingesetzt. Bis heute. Das sei die absolute Grundvoraussetzung dafür, dass Ganztagsschule gelingen könne.

Die Goethe-Schule in Höhr-Grenzhausen ist seit 20 Jahren eine Ganztagsschule. SWR

Denn, so Löser weiter: "Wer an einer Ganztagsgrundschule arbeitet, ist nicht mehr ab mittags zu Hause. Glücklicherweise sind meine Kollegen und Kolleginnen dazu bereit." Ganztagsschule bedeute eben nicht, dass die Kinder ein Mittagessen bekommen und anschließend "nur" betreut werden, erklärt die Schulleiterin.

Verzahnung von Vormittag und Nachmittag an Goethe-Schule

An der Goethe-Schule gibt es auch für den Nachmittag ein pädagogisches Konzept. Dafür brauche es nicht "nur" Betreuer und Betreuerinnen, sondern Lehrerinnen und Lehrer. Sie unterrichten in der Lernzeit nach dem Mittagessen und fördern individuell einzelne Kinder. Außerdem sind sie bei den verschiedenen Projekten am Nachmittag dabei: "Nur so gelingt die Verzahnung von Vor- und Nachmittag."

Es ist ganz viel Potential da. Man muss es finden, schöpfen und wertschätzen und einsetzen. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg, dass Ganztagsschule gelingt.

Julia Löser leitet die Goethe-Schule in Höhr-Grenzhausen und ist überzeugt vom Konzept der Ganztagsgrundschule. Quelle: Goethe-Schule Höhr-Grenzhausen

Goethe-Schule bietet viele Projekte am Nachmittag an

Nach dem Mittagessen und der Lernzeit können sich die Kinder dann für verschiedene Projekte entscheiden. Und da gebe es ganz viel, berichtet die zehnjährige Sofia: "Wir können Sport machen, zum Beispiel Fußball, Basketball oder Völkerball. Es gibt auch Basteln oder freies Spiel." Außerdem können die Kinder im Schulgarten mitarbeiten, in die Stadtbibliothek gehen, töpfern oder trommeln.

Das Nachmittagsangebot stemmen die Lehrer und Lehrerinnen nicht allein. Sie werden etwa unterstützt von Kollegen und Kolleginnen im Ruhestand, von Lehramtsstudierenden, Sportvereinen oder dem Kinder- und Jugendtreff "Zweite Heimat".

Ganztagsschule in Höhr-Grenzhausen gelingt auch durch gutes Netzwerk

Auch das sei wichtig -- ein gutes Netzwerk, sagt Schulleiterin Julia Löser. Sie könne Grundschulen, die ein solches Angebot jetzt schaffen, nur Mut machen: "Ich glaube, es ist ganz viel Potential da. Man muss es finden, schöpfen und wertschätzen und einsetzen. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg, dass Ganztagsschule gelingt."

Schulleiterin Julia Löser weiß, dass die Herausforderung Ganztagsschule groß ist. Auch, weil viele Grundschulen erst um- oder ausgebaut werden müssen. Auch da habe die Goethe-Schule Glück, weil sie viele räumliche Möglichkeiten habe. Und einen großen Schulhof. Sie wolle aber ihren Kollegen und Kolleginnen Mut machen, dass sich der Aufwand lohnen kann.

Ganztagsschule ist für viele Kinder wichtig

Denn ihrer Meinung nach ist Ganztagsschule auch ein wichtiger Baustein für die soziale Teilhabe. Vor allem auch für Kinder, die aus migrantischen Familien kommen: "Die Ganztagsschule bietet ihnen acht Stunden lang ein 'Sprachbad'. Und wir erleben, dass Kinder im Ganztag oft schneller Teil der Schulgemeinschaft werden."

Das bestätigt auch der zehnjährige Mohammed aus Syrien. Es sei gut, dass ihm hier Lehrerinnen und Lehrer bei den Hausaufgaben helfen und ihm Dinge erklären könnten, sagt er. Seine Eltern hätten da oft noch Schwierigkeiten wegen der Sprache.

Auf die Frage hin, ob sie lieber schon um 13 Uhr nach Hause gehen würden, schütteln Sofia und Mohammed den Kopf: "Unsere Freunde sind doch auch hier. Das ist schön."