Nach Corona-Lockdown: Hochzeitssaison in Koblenz und der Region startet verhalten

Wegen der Pandemie mussten viele Paare ihre Hochzeitsfeiern immer wieder verschieben. Jetzt dürfen sie unter gewissen Einschränkungen wieder feiern. Paare und Dienstleister wie Caterer und Locations sind aber noch zurückhaltend.

Eigentlich wollten Julia und Timo Runkel aus Straßenhaus im Kreis Neuwied ihren großen Tag am 8. August 2020 feiern. Die Einladungen waren verschickt, Kirche und Hochzeitslocation lange im Voraus gebucht - und dann kam Corona. Das Paar verschob die Feier um ein Jahr und heiratete nur standesamtlich. "Wir waren optimistisch, dass wir 2021 locker feiern können", sagt Julia Runkel.

Kurzfristige Corona-Lockerungen erschweren die Hochzeitsplanung

Doch im Frühjahr sei für Julia Runkel und ihren Ehemann noch völlig unklar gewesen, ob und wie sie überhaupt hätten feiern dürfen. Daher verschoben sie ihre Hochzeitsfeier ein weiteres Mal. "Wir konnten nicht konkret planen", sagt die 30-Jährige. Mit der Location oder dem Fotografen hätte man keine festen Vereinbarungen treffen können.

Seit dem 18. Juni hat sich das geändert, denn private Veranstaltungen können wieder in einem größeren Rahmen stattfinden. Im Freien dürfen bis zu 50 Personen feiern - geimpfte und genesene Personen nicht mitgezählt - ab Anfang Juli sogar noch mehr.

"In der Kirche ist die Personenanzahl immer noch beschränkt."

Trotzdem würden auch jetzt noch viele Fragen offen bleiben: Müssen die Gäste innen eine Maske tragen? Gilt der Mindestabstand? Kann es ein Buffet geben? "In der Kirche ist die Personenanzahl immer noch beschränkt", sagt die Braut. "Das heißt, es dürften nicht mal alle Gäste bei der Trauung dabei sein." Genug Gründe für das Paar, den Termin ein zweites Mal zu verschieben. 2022 soll es dann endlich so weit sein. Julia Runkel bleibt optimistisch: "Aller guten Dinge sind drei."

Hochzeitslocations in der Eifel und in Bendorf rechnen nicht mit Ansturm

Die geplatzte Hochzeitssaison 2020 hat auch viele Dienstleister der Branche getroffen. Udo Perschnigg von der Burg Pyrmont in Roes in der Eifel rechnet in diesem Jahr nicht mit vielen Anfragen von Hochzeitspaaren; einige geplante Feiern im Juli und August wurden bereits storniert. "Hochzeiten werden in der Regel ein Jahr im Vorhinein geplant", sagt Perschnigg. Kurzfristige Anfragen hält er deswegen für wenig wahrscheinlich, "selbst wenn es weitere Corona-Lockerungen gibt."

Auch im Schloss Sayn in Bendorf ist die Nachfrage aktuell noch sehr verhalten. Für das gesamte Jahr gebe es nach Angaben des Schlosses nur sieben oder acht Hochzeiten. Manche der Termine seien bereits zweimal verschoben worden.

Corona-Regeln erschweren Planbarkeit für Caterer in Mayen und Ahrweiler

Das Hin und Her der Corona-Regeln erschwere auch die Arbeit der Caterer - die Betriebe könnten nicht ordentlich planen. Dem Restaurant Billas Novelle in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist es im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben häufig passiert, dass sich die Anzahl der Gäste wegen der ständig neuen Corona-Auflagen immer wieder kurzfristig geändert hat.

Die Betreiber rechnen in diesem Sommer nicht mit einem Ansturm an Hochzeitspaaren. Ganz im Gegenteil: Zu den bereits abgesagten Feiern könnten durchaus noch weitere Stornierungen dazukommen. Nach Angaben des Restaurants sei die Stimmung vieler Brautpaare durch die Erfahrungen der letzten Monate eher gedämpft, die Vorfreude sei Traurigkeit gewichen.

Andere Hochzeitsdienstleister wiederum schon gut gebucht

Es geht aber auch anders: Das Kurfürstliche Schloss in Koblenz ist nach eigenen Angaben für Feiern in diesem Jahr bereits ausgebucht - und erhält zusätzlich weiterhin Anfragen von Brautpaaren. Bisher wurden auch keine Hochzeiten weit im Voraus abgesagt, heißt es.

Ähnlich sieht es auch im Gastwerk Eventhaus in Helferskirchen im Westerwald aus. Bei Betreiberin Natalia Steinert wurden etwa 20 Hochzeiten aus dem letzten Jahr auf dieses Jahr verschoben. Allerdings wurden vier davon bereits wieder abgesagt - den Brautpaaren sei es zu viel geworden: "Einige hatten auch überhaupt keine Lust mehr die Hochzeit erneut zu verschieben", sagt Steinert.

Der Partyservice Weingart in Mayen ist nach eigenen Angaben sogar fast überbucht. Eine gute und sorgfältige Organisation sei unabdingbar, zumal die Corona-Auflagen einen zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand bewirken, sagt der Betreiber. Eine Herausforderung sei auch das fehlende Catering-Personal: Die Mitarbeiter waren zeitweise in Kurzarbeit oder ihnen musste gekündigt werden. Viele hätten inzwischen andere Stellen gefunden.

Ungewissheit dämpft die Vorfreude auf Hochzeitssaison

Marvin Schenkelberg aus dem Westerwald hat jetzt vor allem organisatorisch viel zu tun. Der 27-jährige DJ aus dem Westerwald betreibt einen Event und DJ Service. Aktuell ist sein Terminkalender voll, vor allem in den Sommermonaten knubbelt es sich: "Wir bekommen immer mehr Anfragen. Mal gucken, wie wir die untergebracht bekommen."

"Man macht sich schon Gedanken, ob alles stattfinden kann oder ob die Regierung nochmal was Neues dazwischen schießt."

Die Anfragen sind vor allem Hochzeitsfeiern aus den letzten 18 Monaten, die wegen Corona verschoben werden mussten. Dazu kommen aber auch viele neue Termine.