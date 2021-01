Wegen Regenfällen und Schneeschmelze sind viele Flüsse und Bäche im Westerwald bereits stark angeschwollen und über ihre Ufer getreten. Auch an Rhein und Mosel steigt das Wasser.

Im Westerwald stehen bereits zahlreiche Straßen unter Wasser. In Maxsain hat die Feuerwehr Sandsäcke aufgeschichtet, um den Saynbach in Schach zu halten. Im Landkreis Neuwied ist die Wied an mehreren Stellen über die Ufer getreten. Wie die Feuerwehr mitteilte, sind vor allem Wiesen und Felder überschwemmt worden. Auch mehrere Wanderwege seien betroffen.

Überschwemmungen auch in Montabaur und Niederelbert

Auch in der Verbandsgemeinde Montabaur musste die Feuerwehr nach eigenen Angaben am Freitag mehrfach wegen des Hochwassers ausrücken. In Niederelbert etwa waren zwei Keller vollgelaufen und der Elbertbach musste mit Hilfe des Technischen Hilfswerks ausgepumpt werden, so die Feuerwehr. Damit seien Überschwemmungen der Straßen und weitere vollgelaufene Keller verhindert worden. Auch in Montabaur und Oberelbert sei es zu Überschwemmungen gekommen. Die Feuerwehr habe deshalb an mehreren Stellen Sandsäcke verteilt.

Für das Hochwasser der kleinen Flüsse im Westerwald ist nach Angaben des Landesamts für Umwelt vor allem intensiver Dauerregen verantwortlich. Das Landesamt hat deshalb am Freitag vor einer mittleren Hochwassergefährdung gewarnt. Es könnte an Wied und Nister zu Überschwemmungen kommen, wie sie statistisch gesehen, nur etwa alle zehn bis zwanzig Jahre vorkommen. Am Samstag soll sich die Lage im Westerwald aber wieder entspannen, so das Landesamt.

Hochwasserschutzwände werden in Zell und Koblenz aufgebaut

Auch an Rhein und Mosel steigen die Pegel. Daher sind vielerorts Schutzmaßnahmen angelaufen. So hat etwa die Stadt Zell nach eigenen Angaben bereits ihre Hochwasserschutzwand aufgestockt. Am Wochenende könnte die Mosel dort noch höher steigen. Auch in Koblenz war die Feuerwehr unterwegs und hat Vorbereitungen für den Aufbau des zweiten Teils der Hochwasserschutzwand getroffen.

Hochwassersituation an der Mosel Pegelstand Cochem Lage 6,70 Meter Wasser drückt durch die Kanalisation hoch. 6,90 Meter Die B49 am Moselufer steht unter Wasser. Die Straße muss gesperrt werden und die Altstadt läuft voll. Pegelstand Koblenz Lage 5,60 -5,80 Meter Durchfahrt am Moselufer (Peter-Altmeier-Ufer) wird gesperrt. 6,80 Meter Gesamtes Moselufer steht unter Wasser.

Feuerwehrleute bauen im Koblenzer Stadtteil Neuendorf die zweite Stufe der Hochwasserschutzmauer auf. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Thomas Frey

Der erste Teil der Hochwasserschutzwand war schon am vergangenen Wochenende im Stadtteil Neuendorf aufgebaut worden. Der zweite Teil der mobilen Wand wird in Neuendorf von der Kirche bis zum Sportplatz aufgebaut. Außerdem werden den Angaben zufolge die Durchgänge in beiden Abschnitten der Hochwasserschutzwand geschlossen. Wie die Stadt mitteilte, wurden am Freitag auch alle vier Hochwasserschutztore in Ehrenbreitstein geschlossen.

Höchststände für Montag erwartet

Für Mosel und Rhein erwarten die Experten, dass die Pegel bis Montag ihren Höchststand erreichen könnten. Sie rechnen bis Montag in Koblenz mit einem Höchststand des Rheins im Bereich von 7, 50 Meter. Damit wäre dann auch die zweite Hochwassermarke überschritten und die Schifffahrt würde eingestellt werden.