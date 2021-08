In Bad Neuenahr-Ahrweiler sind nach Auskunft der Stadt etliche Brücken eingestürzt oder nicht befahrbar. Teile der Stadt werden voraussichtlich tagelang ohne Wasser und Strom sein.

In der Turnhalle in Ringen wird eine Notunterkunft für Menschen aufgebaut, die nach den Überflutungen ihre Wohnungen verlassen mussten.

Diese Feldbetten mit Decken sind in der Notunterkunft in Ringen vorbereitet worden.

Die Helfer und Helferinnen bereiten alles vor für die Menschen, die in die Notunterkunft in Ringen kommen werden.

Die Wucht der Flutwelle war in Bad Neuenahr-Ahrweiler so groß, dass das Wasser auch Autos und Bäume mitgerissen hat.

Der Friedhof am Ahrtor in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist ebenfalls völlig zerstört.

In Bad Neuenahr-Ahrweiler gibt es weiterhin Probleme bei der Strom-, Wasser und Gasversorgung. In einzelnen Stadtteilen konnten allerdings die Wasserleitungen wieder in Betrieb genommen werden. Südlich der Ahr sei momentan aber keine Wasserversorgung möglich, teilte die Stadt mit. Eine Trinkwasser-Zapfstelle werde mithilfe des Technischen Hilfswerks in der Nähe des Krankenhauses Maria Hilf eingerichtet.

Wie die Stadt mitteilte, sollen im Laufe des Tages weitere Leitungen wieder in Betrieb genommen werden. Nach Angaben des Energieversorgers Mittelrhein sind die Gasleitungen in Bad Neuenahr-Ahrweiler allerdings komplett zerstört. Schätzungen zufolge müssten mehrere Kilometer neu verlegt werden, was voraussichtlich Monate dauern werde. Der Gasversorger prüfe derzeit, ob und wie eine Notversorgung möglich ist.