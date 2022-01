Simmerbach: Hochwassergefahr im Hunsrück

Der Katastrophenschutzinspekteur des Rhein-Hunsrück-Kreises warnt vor einem möglichen Hochwasser. Sollte es weiter regnen, könnten mehrere Bäche über die Ufer treten.

In Simmern (Rhein-Hunsrück-Kreis) führt der Simmerbach am Dienstagnachmittag viel Wasser, die Strömung ist stark. Teile eines Uferwegs in Simmern sind bereits überflutet. Der Weg wurde daher abgesperrt. Der Regen hat zwar am Nachmittag aufgehört, dennoch sind weitere Niederschläge vorhergesagt.

Der Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Stefan Bohnenberger sagte daher dem SWR, die Lage sei angespannt. Die Lage könne brenzlich werden, sollte es heute Abend wie vorhergesagt nochmal regnen. Böden und Versickerungsflächen seien jetzt voll Wasser. Jeder weitere Regen fließe deshalb direkt in die Bäche im Hunsrück, so Bohnenberger. Das könnte dazu führen, dass Keller voll laufen und Straßen überschwemmt werden. Gefährdet seien vor allem Häuser, die direkt an den Ufern gebaut seien.

Gemeinden bereiten sich auf Hochwasser vor

Wegen der anhaltenden Niederschläge bereiten sich auch andere Gemeinden im nördlichen Rheinland-Pfalz auf ein mögliches Hochwasser vor. Im Kreis Ahrweiler sind laut Verwaltung seit dem Morgen Drohnen und ein Polizeihubschrauber unterwegs, um den Pegelstand der Ahr im Auge zu behalten.

In Mayen wird nach Angaben der Stadtverwaltung der Wasserstand der Nette beobachtet. Die Lage an Rhein, Mosel, Sieg oder Lahn ist laut Landesamt für Umwelt aktuell noch nicht kritisch, die Wasserstände sollen aber bis morgen weiter ansteigen.