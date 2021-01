In Koblenz baut die Feuerwehr am Samstagvormittag erste Teile der Hochwasserschutzwand im Stadtteil Neuendorf auf. Grund ist der steigende Rheinpegel und ein drohendes Hochwasser. Ein Sprecher der Feuerwehr Koblenz sagte dem SWR, der Pegel des Rheins werde in den kommenden Tagen weiter steigen. Grund seien die starken Regenfälle und die Schneeschmelze. Sollte es am Oberrhein eine Hochwasserwelle geben, würde auch in den Stadtteilen Neuendorf und Wallersheim der Leinpfad am Rhein volllaufen. Die Durchgänge bleiben zunächst noch offen.